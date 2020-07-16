Политика

10:02 16.07.2020

Профильный комитет Рады рекомендовал Шевченко на пост главы НБУ

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Профильный комитет Рады рекомендовал Шевченко на пост главы НБУ

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал народным депутатам поддержать кандидатуру председателя правления Укргазбанка Кирилла Шевченко на пост главы Национального банка Украины (НБУ).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение комитет принял на заседании в четверг.

"На этой должности я не допущу неконтролируемой инфляции", - заверил Шевченко, отвечая на вопросы народных депутатов.

"Волатильность курса в прошлом году, по моему мнению, не влияла на стабильность работы предприятий", - указал также Шевченко.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Кирилла Шевченко на пост главы Национального банка Украины.

Теги: #шевченко #нбу #кадры #верховная_рада
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