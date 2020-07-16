Помпео с 20 по 22 июля посетит Великобританию и Данию

Госсекретарь США Майк Помпео с 20 по 22 июля отправится с визитом в Лондон и Копенгаген, сообщила представитель Госдепартамента Морган Ортагус.

"Находясь в Лондоне, госсекретарь Помпео встретится с премьер-министром Борисом Джонсоном и министром иностранных дел Домиником Раабом, чтобы обсудить глобальные приоритеты, включая планы экономического восстановления после COVID-19, вопросы, связанные с Китайской Народной Республикой (КНР) и Гонконгом, а также проведет переговоры о торговом соглашении между США и Великобританией", - говорится в заявлении Ортагус.

Отмечается, что в датской столице Помпео встретится с премьер-министром Метте Фредериксеном, чтобы обсудить пандемию, КНР и другие вопросы.

"Госсекретарь также встретится с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом, министром иностранных дел и образования Фарерских островов Дженис ав Раной и министром иностранных дел и энергетики Гренландии Стином Линге для обсуждения возможностей более тесного сотрудничества между Соединенными Штатами и Королевством Дания в ключевых областях, представляющих взаимный интерес", - добавила представитель госдепа.