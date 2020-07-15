Политика

21:46 15.07.2020

Кирилл Шевченко стал кандидатом на пост главы НБУ

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Кирилл Шевченко стал кандидатом на пост главы НБУ

Председатель правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко стал кандидатом на пост главы Национального банка Украины, заявил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк. 

Депутат опубликовал на своей странице в Facebook фотографию повестки дня внеочередного заседания комитета по вопросам финансов, где одним из пунктов является проект постановления о назначении Кирилла Шевченко главой Нацбанка.

Проект постановления еще не обозначен номером и не опубликован на сайте парламента.

Теги: #кандидат #нбу #украина #глава
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