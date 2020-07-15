США не собираются немедленно вводить дополнительные санкции против "Северного потока 2"

Распространение на "Северный поток 2" ряда положений из закона CAATSA не означает немедленного введения санкций, подтвердили в среду в госдепе США.

"Госдепартамент на данном этапе не вводит санкции в рамках раздела 232 CAATSA. Однако если в дальнейшем мы определим, что есть необходимость ограничительных мер в соответствии с данным разделом, то мы без колебаний введем их", - говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства. Эта трактовка соответствует объяснениям, опубликованным ранее в The Wall Street Journal.

Ранее госсекретарь Майк Помпео сообщил на брифинге, что США решили ввести дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода "Северный поток 2". При этом он не уточнил, когда именно это может произойти.

"Это означает (для компаний-участниц - ИФ): прекращайте работу немедленно либо - рискуете получить неприятные последствия", - сказал он на брифинге в госдепартаменте.

Помпео пояснил, что речь идет о мерах, предусмотренных законом CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Они коснутся "Северного потока 2" и части проекта "Турецкий поток".

При этом The Wall Street Journal, как сообщалось, сразу пояснила, что это не означает, что дополнительные санкции будут введены немедленно. "Это дает старт обсуждению этой темы в администрации. Нередко за последние три года там обсуждали похожие темы и так и не пришли к консенсусу", - пишет газета.

На практике решение, о котором объявил Помпео, отменяет меры, принятые его предшественником на посту госсекретаря Рексом Тиллерсоном, который настоял на том, чтобы российские проекты в сфере энергетики избежали ряда ограничительных мер.

Издание подчеркивает, что на практике объявленное в среду решение администрации США означает, что в рамках закона CAATSA можно будет вводить санкции против физлиц, инвестирующих от $1 млн в проект, либо предоставляют технологии или услуги, важные для реализации российских трубопроводов.

Возможные дополнительные ограничительные меры - это замораживание активов в США, отказ выдачи виз и исключение из программ по получению услуг в банковской и финансовой сферах.

Помпео предположил в среду, что "Северный поток 2" и "Турецкий поток" подрывают транзит газа через Украину и несут угрозу для трансатлантической безопасности. Госсекретарь подчеркнул, что США всегда готовы поставлять энергоресурсы европейским партнерам.

При этом представители госдепа на брифинге заверили, что США ведут борьбу против "Северного потока 2" не для того, чтобы избавиться от серьезного конкурента по поставкам газа в Европу, а лишь для того, чтобы защитить западные страны от чрезмерной зависимости от РФ.

"Это ("Северный поток 2" - ИФ) нельзя считать торговым проектом", - сказал Помпео, уточнив, что, по мнению США, Россия реализует газопровод не ради финансовой выгоды, а чтобы сохранить рычаг влияния на Европу.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что выступает против "Северного потока 2". В частности, он критиковал ФРГ за согласие на этот российский проект.

"Северный поток 2" проходит по Балтийскому морю, соединяя поставщиков в России с потребителями в Европе. Пропускная способность - 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG является "Газпром" (MOEX: GAZP). В консорциум в качестве кредиторов входят французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell (SPB: RDS.A), германские Uniper и Wintershall Dea.

Строительство магистрали силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США и, как заявили в "Газпроме", "проект "Северный поток 2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной".