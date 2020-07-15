Политика

18:53 15.07.2020

Украина решительно приветствует позицию США по "Северному потоку – 2", который угрожает солидарности Европы

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Украина решительно приветствует позицию США по "Северному потоку – 2", который угрожает солидарности Европы

Украина поддерживает решения США, направленные на остановку строительства газопровода "Северный поток-2", говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства, опубликованном в Twitter в среду вечером.

"Украина решительно приветствует твердую позицию США, которая не позволяет России геополитически расколоть Европу и подорвать энергетическую безопасность как Украины, так и Европы. Мы приветствуем дальнейшие меры США, направленные на то, чтобы остановить управляемый Россией проект "Северный поток – 2", завершение которого станет серьезной угрозой для солидарности Европы", - говорится в сообщении.

В МИД также отмечают, что "Украина как надежный транзитный партнер рассчитывает на тесное сотрудничество с США и ЕС в целях укрепления энергетической безопасности региона в наших общих интересах".

Как сообщалось, власти США решили ввести дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода "Северный поток 2". "Это означает (для компаний-участниц - ИФ): прекращайте работу немедленно либо - рискуете получить неприятные последствия", - сказал в среду госсекретарь Майк Помпео.

Он пояснил, что речь идет о мерах, предусмотренных законом CAATSA (Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Они коснутся "Северного потока 2" и части проекта "Турецкий поток".

На практике решение, о котором объявил Помпео, отменяет меры, принятые его предшественником на посту госсекретаря Рексом Тиллерсоном, который настоял на том, чтобы российские проекты в сфере энергетики избежали ряда ограничительных мер.

The Wall Street Journal подчеркивает, что на практике объявленное в среду решение администрации США означает, что в рамках закона CAATSA можно будет вводить санкции против физлиц, инвестирующих от $1 млн в проект, либо - предоставляют технологии или услуги, важные для реализации российских трубопроводов. Возможные дополнительные ограничительные меры - это замораживание активов в США, отказ выдачи виз и исключение из программ по получению услуг в банковской и финансовой сферах.

Помпео заявил в среду, что "Северный поток 2" и "Турецкий поток" подрывают транзит газа через Украину и несут угрозу для трансатлантической безопасности. Госсекретарь подчеркнул, что США всегда готовы поставлять энергоресурсы европейским партнерам.

При этом представители госдепа на брифинге заверили, что США ведут борьбу против "Северного потока 2" не для того, чтобы избавиться от серьезного конкурента по поставкам газа в Европу, а лишь чтобы защитить западные страны от чрезмерной зависимости от РФ. По мнению США, Россия реализует газопровод не ради финансовой выгоды, а чтобы сохранить рычаг влияния на Европу.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что выступает против "Северного потока 2". В частности, он критиковал ФРГ за согласие на этот российский проект.

Теги: #северный_поток_2 #санкции #сша #украина #мид
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