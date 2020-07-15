Политика

17:57 15.07.2020

Помпео объявил о решении США ввести дополнительные санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока"

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Помпео объявил о решении США ввести дополнительные санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока"

Власти США решили ввести дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода "Северный поток 2", сообщил в среду госсекретарь Майк Помпео.

"Это означает (для компаний-участниц - ИФ): прекращайте работу немедленно либо - рискуете получить неприятные последствия", - сказал он на брифинге в госдепартаменте.

Помпео пояснил, что речь идет о мерах, предусмотренных законом CAATSA (Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Они коснутся "Северного потока 2" и части проекта "Турецкий поток".

При этом The Wall Street Journal отмечает, что это не означает, что дополнительные санкции будут введены немедленно. "Это дает старт обсуждению этой темы в администрации. Нередко за последние три года там обсуждали похожие темы и так и не пришли к консенсусу", - пишет газета.

На практике решение, о котором объявил Помпео, отменяет меры, принятые его предшественником на посту госсекретаря Рексом Тиллерсоном, который настоял на том, чтобы российские проекты в сфере энергетики избежали ряда ограничительных мер.

Издание подчеркивает, что на практике объявленное в среду решение администрации США означает, что в рамках закона CAATSA можно будет вводить санкции против физлиц, инвестирующих от $1 млн в проект, либо - предоставляют технологии или услуги, важные для реализации российских трубопроводов.

Возможные дополнительные ограничительные меры - это замораживание активов в США, отказ выдачи виз и исключение из программ по получению услуг в банковской и финансовой сферах.

Помпео заявил в среду, что "Северный поток 2" и "Турецкий поток" подрывают транзит газа через Украину и несут угрозу для трансатлантической безопасности. Госсекретарь подчеркнул, что США всегда готовы поставлять энергоресурсы европейским партнерам.

При этом представители госдепа на брифинге, заверили, что США ведут борьбу против "Северного потока 2" не для того, чтобы избавиться от серьезного конкурента по поставкам газа в Европу, а лишь чтобы защитить западные страны от чрезмерной зависимости от РФ.

"Это ("Северный поток 2" - ИФ) нельзя считать торговым проектом", - сказал Помпео, уточнив, что, по мнению США, Россия реализует газопровод не ради финансовой выгоды, а чтобы сохранить рычаг влияния на Европу.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что выступает против "Северного потока 2". В частности, он критиковал ФРГ за согласие на этот российский проект.

Теги: #сша #северный_поток_2 #санкции #газ
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