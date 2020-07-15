Местный депутат должен быть слугой громады, а не слугой партии - Кличко на митинге под Радой

Мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины (АГУ) Виталий Кличко выступил против тотальной партизации местных советов - внедрение пропорциональной системы для населенных пунктов, где меньше 90 тыс. избирателей, и императивного мандата.

"Сейчас мы собрались на мирную акцию под стенами Верховной Рады, чтобы совместными усилиями дожать всех депутатов, которые должны услышать нас: не допустить внесения антидемократических, мы можем их назвать и диктаторскими, изменений по нормам избирательного законодательства о выборах в местные советы. Мы выступаем против тотальной партизации местных советов и введение императивного мандата", - заявил Кличко во время митинга под Верховной Радой в среду.

По его мнению, представители громады не должны иметь партийных цветов. Их ключевая задача - работать для людей. Их должны выбирать независимо от партийных красок, лозунгов и всего прочего, а по принципу - насколько общество доверяет тому или иному человеку.

"Местный депутат должен быть слугой громады, а не слугой партии. Мы требуем не вводить пропорциональных выборов в местных громадах с количеством избирателей менее 90 тыс. Мы также требуем от народных депутатов не голосовать за закрепление императивного представительского мандата для депутатов местных советов", - отметил Кличко.

Ранее председатель АГУ, мэр Киева Виталий Кличко от имени Ассоциации городов Украины обратился к президенту Украины, председателю Верховной Рады, руководителям депутатских фракций и групп, народным депутатам относительно недопустимости введения партийной избирательной системы на уровне городских, поселковых, сельских советов с количеством избирателей меньше 90тыс.