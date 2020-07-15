Политика

15:29 15.07.2020

Качура: "Слуга народа" в четверг вечером определится с тем, кто будет представлять партию на выборах мэра Киева

2 мин читать
Качура: "Слуга народа" в четверг вечером определится с тем, кто будет представлять партию на выборах мэра Киева

В четверг на заседании фракции состоятся внутрипартийные праймериз "Слуги народа" по выбору кандидата на пост мэра Киева, заявил народный депутат одноименной фракции Александр Качура.

"Поступило предложение от президента в четверг вечером провести заседание фракции, которое будет посвящено вопросу кандидатуру на пост главы НБУ и проведению праймериз (на пост мэра Киева – ИФ-У). Президент предложил именно на заседании фракции провести праймериз: будет презентация программ, будет голосование фракции, мнение совета Киевской городской партийной администрации и президента Украины", - сказал Качура журналистам в среду после окончания заседания Верховной Рады.

Депутат заявил, что уже вечером в четверг кандидат от партии "Слуга народа" на пост Киевского городского головы будет избран.

"Мы должны уже в 20:30 в четверг определиться с тем, кто будет представлять партию "Слуга народа" в Киеве", - добавил нардеп.

По его словам, на базе высшего совета партии была создана рабочая группа, которая разработает механизм проведения праймериз или же фракция будет избирать своего представителя по тому сценарию, который предложил президент Владимир Зеленский.

"Мы приняли то предложение, которое поступило от президента, и предложили другие условия, которые мы наработаем на протяжении сегодняшнего и завтрашнего дня. На базе высшего совета партии была создана рабочая группа, которую возглавил Роман Гришук, Евгения Кравчук, а я взял самоотвод, поскольку у меня есть конфликт интересов, ведь я сам принимаю участие в праймериз. Они наработают процедуру прохождения самих праймериз, которая будет утверждена в четверг или же мы пойдём по тому предложению, которое поступило от президента и мы будем проводить праймериз на заседании фракции", - сказал Качура.

Теги: #киев #слуга_народа #выборы #качура
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:31 15.07.2020
Количество госпитализированных с COVID-19 киевлян остается стабильным несмотря на рост заболеваемости – Гелевей

Количество госпитализированных с COVID-19 киевлян остается стабильным несмотря на рост заболеваемости – Гелевей

15:14 15.07.2020
На выборах в Раду сегодня "Слуга народа" получила бы 34% голосов, ОПЗЖ - 19%, "Евросолидарность" - 15%, "Батькивщина" - 8,4% - опрос

На выборах в Раду сегодня "Слуга народа" получила бы 34% голосов, ОПЗЖ - 19%, "Евросолидарность" - 15%, "Батькивщина" - 8,4% - опрос

13:35 15.07.2020
Рада назначила очередные выборы в органы местного самоуправления на 25 октября

Рада назначила очередные выборы в органы местного самоуправления на 25 октября

13:23 15.07.2020
Рада может рассмотреть обновлённый вариант постановления о создании и ликвидации районов в четверг - нардеп Безгин

Рада может рассмотреть обновлённый вариант постановления о создании и ликвидации районов в четверг - нардеп Безгин

12:22 15.07.2020
В Киеве зафиксирован антирекорд по количеству выявленных заражений коронавирусом за сутки

В Киеве зафиксирован антирекорд по количеству выявленных заражений коронавирусом за сутки

10:36 15.07.2020
Проект Генплана Киева предусматривает развитие столичного узла ж/д транспорта

Проект Генплана Киева предусматривает развитие столичного узла ж/д транспорта

06:47 15.07.2020
В Киеве пожарные ликвидировали возгорание на площади в 300 кв. м - ГСЧС

В Киеве пожарные ликвидировали возгорание на площади в 300 кв. м - ГСЧС

21:07 14.07.2020
В Беларуси проходят стихийные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в президенты

В Беларуси проходят стихийные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в президенты

18:20 14.07.2020
Кандидатов от "Слуги народа" на местных выборах проверит служба безопасности партии

Кандидатов от "Слуги народа" на местных выборах проверит служба безопасности партии

15:28 14.07.2020
Борьбу за пост президента Беларуси продолжат 5 кандидатов, в том числе Лукашенко и Тихановская

Борьбу за пост президента Беларуси продолжат 5 кандидатов, в том числе Лукашенко и Тихановская

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский сейчас получил бы в 1-м туре выборов президента 36,8% голосов, Бойко - 17,2%, Порошенко - 15,3% - опрос

Рада назначила очередные выборы в органы местного самоуправления на 25 октября

"Батькивщина" будет оспаривать в КС авантюры власти с "перекройкой" карты Украины – Тимошенко

Рада может рассмотреть обновлённый вариант постановления о создании и ликвидации районов в четверг - нардеп Безгин

Рада сняла с рассмотрения постановление о создании и ликвидации районов

ПОСЛЕДНЕЕ

Россия должна прекратить разжигаемый нею конфликт на Востоке Украины - посольство Великобритании

В вопросе языка должна быть поставлена точка - Потураев о вынесении на рассмотрение Рады законопроекта Бужанского

Зеленский сейчас получил бы в 1-м туре выборов президента 36,8% голосов, Бойко - 17,2%, Порошенко - 15,3% - опрос

"Батькивщина" будет оспаривать в КС авантюры власти с "перекройкой" карты Украины – Тимошенко

Рада сняла с рассмотрения постановление о создании и ликвидации районов

В Пекине обвиняют Британию в сговоре с США против китайских компаний

Рада намерена закрепить в своем Регламенте перечень уважительных причин отсутствия нардепа на заседаниях

На торжественном заседании Рады по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины выступят Зеленский и Кравчук

Профильный комитет Рады учел предложения "Голоса" в проекте постановления о назначении местных выборов - Лозинский

Языковой омбудсмен призывает депутатов не поддерживать и снять с рассмотрения законопроект Бужанского о языке обучения в школах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА