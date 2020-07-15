На выборах в Раду сегодня "Слуга народа" получила бы 34% голосов, ОПЗЖ - 19%, "Евросолидарность" - 15%, "Батькивщина" - 8,4% - опрос

Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, наибольшую поддержку избирателей получила бы партия "Слуга народа", за которую готовы отдать свой голос 34,1% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать.

Согласно данным совместного опроса Центра Разумкова и Фонда "Демократические инициативы", за "Оппозиционную платформу ˗ За жизнь" готовы отдать свой голос 19,1% таких опрошенных, за "Европейскую солидарность" - 15,1%, за ВО "Батькивщина" ˗ 8,4% тех, кто примет участие в выборах и определился, кого поддерживать.

Остальные партии не преодолевают 5%-ный проходной барьер. Партия "Сила и честь" может получить 3,7% голосов избирателей, "Гражданская позиция" - 2,8%, Партия Шария - 2,4%, Радикальная партия Олега Ляшко и "Свобода" - по 2,2%, "Голос" - 1,9% голосов определившихся избирателей.

Общенациональное исследование проведено социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта MATPA посольства Нидерландов в Украине.