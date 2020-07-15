Россия должна прекратить разжигаемый нею конфликт на Востоке Украины - посольство Великобритании

Россия должна прекратить разжигать конфликт на Востоке Украины, который она начала, заявило посольство Великобритании в Украине, выразив сожаления в связи с убийством украинского военного медика боевиками.

"Великобритания глубоко расстроена из-за потерь на востоке Украины на этой неделе, включая с убийством военного медика 13 июля. Россия должна прекратить разжигать конфликт, который она начала", - говорится в сообщении посольства в Twitter в среду.

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе обстреляли группу из трех военнослужащих, которые пытались провести эвакуацию тела украинского солдата, подорвавшегося ранее на неизвестном взрывном устройстве в районе Зайцево в понедельник.

Как сообщил штаб ООС в Facebook, группа военнослужащих в белых касках и соответствующими опознавательными знаками выдвинулась за телом погибшего после подтверждения режима "Тишина". В результате открытого наемниками огня на поражение, военный медик погиб, один военнослужащий ранен, ещё один получил боевое травмирование.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что МИД проинформирует международных партнеров об убийстве военного медика оккупационными силами, подчеркнув, что Украина сделает все для того, чтобы противник заплатил за это преступление высокую цену.