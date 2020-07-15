Политика

14:51 15.07.2020

В вопросе языка должна быть поставлена точка - Потураев о вынесении на рассмотрение Рады законопроекта Бужанского

2 мин читать
В вопросе языка должна быть поставлена точка - Потураев о вынесении на рассмотрение Рады законопроекта Бужанского

Вынесение на рассмотрение Верховной Рады по инициативе "Слуги народа" законопроекта №2362 авторства народного депутата этой фракции Максима Бужанского - это попытка поставить точку в политическом вопросе о языке, заявил председатель комитета Рады по вопросам гуманитарной и информполитики, народный депутат Никита Потураев (фракция "Слуга народа").

"Этот законопроект был, он прошёл комитет и когда мы принимали решение о вынесении его в зал Верховной Рады, то я это решение предлагал абсолютно сознательно. Я считаю, что в этом вопросе должна быть поставлена точка, потому что это политический вопрос: оно не об образовании, не о науке - это исключено политический вопрос. Пусть зал Рады раз и навсегда скажет своё веское слово", - сказал Потураев журналистам в среду во время заседания Верховной Рады.

По его словам, проблемы с тем, что граждане в восточных регионах Украины получают образование на украинском языке, нет.

"Я, как "схидняк", могу вам сказать, что не чувствую никакой проблемы с украинским языком в образовании на Большом Востоке Украины, не существует такой проблемы, а через 10 лет ее вообще не будет, и никто больше не сможет спекулировать на вопросе языка, потому что все дети будут свободно владеть украинским языком, а по желанию будут владеть и теми языками, которые они используют в семьях или выбрать на своё усмотрение, какой ещё язык выучить", - добавил нардеп.

Потураев считает, что законопроект Бужанского лишает детей возможности полноценно овладеть государственным языком.

"Я считаю, что сохранение двуязычной или мультиязычной модели - это фактически дискриминация наших детей в смысле ограничения их доступа к изучению государственного языка. Когда говорят о дискриминации других языков - это манипуляция. Конечно, нужно изучать другие языки и наше этническое разнообразие - это наше богатство, но это не означает, что мы должны лишать наших детей, будущие поколения возможности свободно владеть государственным языком. Речь идёт об этом", - считает председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информполитики.

Как сообщалось, Бужанский в своем законопроекте предлагает отменить обязательное изучение 80% предметов в школах на украинском языке, а взамен хочет чтобы "перечень учебных предметов, изучаемых на государственном языке, определялся образовательной программой образовательного учреждения с учетом особенностей языковой среды".

Документ был не рекомендован профильным комитетом Верховной Рады.

Теги: #потураєв #законопроект #язык
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:29 15.07.2020
"Батькивщина" будет оспаривать в КС авантюры власти с "перекройкой" карты Украины – Тимошенко

"Батькивщина" будет оспаривать в КС авантюры власти с "перекройкой" карты Украины – Тимошенко

12:35 15.07.2020
Задержка принятия закона об условиях поддержки зеленой энергетики грозит ростом тарифа "Укрэнерго" на передачу – Буславец

Задержка принятия закона об условиях поддержки зеленой энергетики грозит ростом тарифа "Укрэнерго" на передачу – Буславец

10:28 15.07.2020
Языковой омбудсмен призывает депутатов не поддерживать и снять с рассмотрения законопроект Бужанского о языке обучения в школах

Языковой омбудсмен призывает депутатов не поддерживать и снять с рассмотрения законопроект Бужанского о языке обучения в школах

18:58 12.07.2020
Языковой омбудсмен намерен встретиться с Зеленским и Шмыгалем "в ближайшее время"

Языковой омбудсмен намерен встретиться с Зеленским и Шмыгалем "в ближайшее время"

14:58 11.07.2020
Представительство ЕС призвало Верховную Раду принять законопроект "О медиа" в первом чтении на текущей парламентской сессии

Представительство ЕС призвало Верховную Раду принять законопроект "О медиа" в первом чтении на текущей парламентской сессии

21:28 08.07.2020
Движение "Медиа за осознанный выбор" поддержало законопроект "О медиа" с призывом исправить ряд положений

Движение "Медиа за осознанный выбор" поддержало законопроект "О медиа" с призывом исправить ряд положений

19:00 08.07.2020
Нацсовет по телерадиовещанию не получит новых полномочий в случае принятия законопроекта "О медиа" - депутат

Нацсовет по телерадиовещанию не получит новых полномочий в случае принятия законопроекта "О медиа" - депутат

04:23 08.07.2020
Демократы в Палате представителей Конгресса США предлагают увеличить военную помощь Украине на $25 млн

Демократы в Палате представителей Конгресса США предлагают увеличить военную помощь Украине на $25 млн

16:38 07.07.2020
Парубий на заседании КС: представление по языковому закону – это часть гибридной атаки на Украину

Парубий на заседании КС: представление по языковому закону – это часть гибридной атаки на Украину

13:40 07.07.2020
Языковой закон касается только украинского, а не русского или других языков нацменьшинств

Языковой закон касается только украинского, а не русского или других языков нацменьшинств

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Качура: "Слуга народа" в четверг вечером определится с тем, кто будет представлять партию на выборах мэра Киева

Зеленский сейчас получил бы в 1-м туре выборов президента 36,8% голосов, Бойко - 17,2%, Порошенко - 15,3% - опрос

Рада назначила очередные выборы в органы местного самоуправления на 25 октября

"Батькивщина" будет оспаривать в КС авантюры власти с "перекройкой" карты Украины – Тимошенко

Рада может рассмотреть обновлённый вариант постановления о создании и ликвидации районов в четверг - нардеп Безгин

ПОСЛЕДНЕЕ

Качура: "Слуга народа" в четверг вечером определится с тем, кто будет представлять партию на выборах мэра Киева

На выборах в Раду сегодня "Слуга народа" получила бы 34% голосов, ОПЗЖ - 19%, "Евросолидарность" - 15%, "Батькивщина" - 8,4% - опрос

Россия должна прекратить разжигаемый нею конфликт на Востоке Украины - посольство Великобритании

Зеленский сейчас получил бы в 1-м туре выборов президента 36,8% голосов, Бойко - 17,2%, Порошенко - 15,3% - опрос

Рада назначила очередные выборы в органы местного самоуправления на 25 октября

Рада может рассмотреть обновлённый вариант постановления о создании и ликвидации районов в четверг - нардеп Безгин

Рада сняла с рассмотрения постановление о создании и ликвидации районов

В Пекине обвиняют Британию в сговоре с США против китайских компаний

Рада намерена закрепить в своем Регламенте перечень уважительных причин отсутствия нардепа на заседаниях

На торжественном заседании Рады по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины выступят Зеленский и Кравчук

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА