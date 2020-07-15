Рада намерена закрепить в своем Регламенте перечень уважительных причин отсутствия нардепа на заседаниях

Парламент намерен закрепить в Регламенте Верховной Рады перечень уважительных причин, которые являются основанием для отсутствия депутата на пленарных заседаниях.

За законопроект № 3642 о внесении изменений в Регламент Верховной Рады, в законы "О статусе народного депутата", "О комитетах Верховной Рады", касающиеся оснований отсутствия народных депутатов на пленарных заседаниях и заседаниях парламентских комитетов в первом чтении проголосовал 321 народный депутат.

Среди уважительных причин, по которым депутат может ответствовать на пленарном заседании или заседании комитета – выполнение им в это время поручений Верховной Рады, ее председателя, комитета; командировка; участие в мероприятиях, которые осуществляются в пределах работы постоянных делегаций; временная нетрудоспособность; отпуск в связи с беременностью и родами, отпуск в связи с рождением ребенка и другие; получение услуг в сфере здравоохранения и документально подтвержденные транспортные преграды.