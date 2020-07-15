Политика

10:28 15.07.2020

Языковой омбудсмен призывает депутатов не поддерживать и снять с рассмотрения законопроект Бужанского о языке обучения в школах

2 мин читать
Языковой омбудсмен призывает депутатов не поддерживать и снять с рассмотрения законопроект Бужанского о языке обучения в школах

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призывает депутатов Верховной Рады не поддерживать и снять с рассмотрения законопроект №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты об обучении на государственном языке в учебных заведениях" авторства народного депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского.

"Обращаюсь к народным депутатам Украины с призывом не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государством языком в учебных заведениях" (№2362). Этот законопроект, внесенный народным депутатом Украины М.Бужанским, предусматривает существенные изменения в образовательное и языковое законодательство, направленные на сужение сферы применения украинского языка в образовательном процессе", - написал Креминь на своей странице в социальной сети Facebook.

В частности, он выступил против срыва перехода на украинский язык обучения уже с 1 сентября 2020 года учащихся 5-11 классов, которые до сих пор учились на русском языке, отложив этот переход до 2023 года, так как, по его мнению, министерство образования и науки в течение трех лет провело всю необходимую работу по подготовке учителей, учебников, методических материалов для того, чтобы с 1 сентября дети могли получать качественное образование на украинском языке.

"Во-вторых, проект позволяет и после 2023 года преподавать 40-60% предметов на русском языке в 5-11 классах с обучением на языке меньшинств (согласно действующему законодательству - 20%). В-третьих, во всех школах Украины можно будет преподавать "один или несколько предметов", в том числе, на русском языке", - добавил омбудсмен.

Также Креминь подчеркнул, что утверждение, что этот законопроект направлен на защиту нарушенных конституционных прав российского или других национальных меньшинств, не соответствуют действительности.

"Известие о намерении Верховной Рады рассмотреть законопроект №2362 на пленарном заседании уже вызвало общественные реакцию и протесты, игнорирование которых может привести к непредсказуемым последствиям", - констатировал он.

Теги: #язык #рада #закон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:05 15.07.2020
Профильный комитет Рады учел предложения "Голоса" в проекте постановления о назначении местных выборов - Лозинский

Профильный комитет Рады учел предложения "Голоса" в проекте постановления о назначении местных выборов - Лозинский

10:00 15.07.2020
КС в четверг рассмотрит дело о конституционности закона о банках, необходимого для сотрудничества с МВФ

КС в четверг рассмотрит дело о конституционности закона о банках, необходимого для сотрудничества с МВФ

15:06 14.07.2020
Легализация игорного бизнеса соответствует общемировому тренду – Parimatch

Легализация игорного бизнеса соответствует общемировому тренду – Parimatch

15:01 14.07.2020
В Раде зарегистрировали два постановления об отмене принятия закона о легализации игорного бизнеса

В Раде зарегистрировали два постановления об отмене принятия закона о легализации игорного бизнеса

15:00 14.07.2020
Рада приняла обновленный законопроект о нотариате

Рада приняла обновленный законопроект о нотариате

14:58 14.07.2020
Рада приняла законопроект о детенизации рынка лома объемом 20 млрд грн

Рада приняла законопроект о детенизации рынка лома объемом 20 млрд грн

14:57 14.07.2020
Рада выделила 2,3 млрд грн в капитал ПО "Южмаш" и реструктуризировала $60,5 млн его долга Минфину

Рада выделила 2,3 млрд грн в капитал ПО "Южмаш" и реструктуризировала $60,5 млн его долга Минфину

08:11 14.07.2020
Вопрос о назначении очередных местных выборов Рада может рассмотреть на внеочередном заседании в среду

Вопрос о назначении очередных местных выборов Рада может рассмотреть на внеочередном заседании в среду

00:07 14.07.2020
На текущей неделе Рада проведет внеочередное заседание по законопроекту об оборонных закупках - Арахамия

На текущей неделе Рада проведет внеочередное заседание по законопроекту об оборонных закупках - Арахамия

19:37 13.07.2020
Разумков подписал распоряжение о проведении еще одного внеочередного заседания Рады во вторник

Разумков подписал распоряжение о проведении еще одного внеочередного заседания Рады во вторник

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Профильный комитет Рады учел предложения "Голоса" в проекте постановления о назначении местных выборов - Лозинский

Продолжение активного сотрудничества с МВФ в рамках новой программы stand-by является важным приоритетом для Украины - Зеленский

Зеленский сообщил главе МВФ, что до конца недели предложит Верховной Раде кандидатуру "независимого технократа" на пост главы Нацбанка

Хомчак и замруководителя Офиса президента отправились на Донбасс для изучения обстоятельств гибели украинского военного медика в районе Зайцево - ОП

Рада приняла законопроект о легализации игорного бизнеса – "за" 248 голосов

ПОСЛЕДНЕЕ

Временно поверенная в делах США обсудила с советником Зеленского инвестиции в экономику

Рада во 2-ом чтении приняла законопроект с поправками в налоговый закон №466

Продолжение активного сотрудничества с МВФ в рамках новой программы stand-by является важным приоритетом для Украины - Зеленский

Зеленский сообщил главе МВФ, что до конца недели предложит Верховной Раде кандидатуру "независимого технократа" на пост главы Нацбанка

СБУ задержала на получении $100 тыс. взятки ОПГ мошенников, среди которых вероятный автор скандальных "пленок Ермака"

Мальдивы 15 июля открывают границы для туристов, медсправки для въезда не нужны

Кандидат в вице-премьеры Уруский может усилить промышленный блок правительства

Украинское посольство в Сербии заявило о недопустимости попыток местных чиновников вмешательства во внутренние дела Украины

Кандидатов от "Слуги народа" на местных выборах проверит служба безопасности партии

Хомчак и замруководителя Офиса президента отправились на Донбасс для изучения обстоятельств гибели украинского военного медика в районе Зайцево - ОП

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА