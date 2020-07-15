Языковой омбудсмен призывает депутатов не поддерживать и снять с рассмотрения законопроект Бужанского о языке обучения в школах

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призывает депутатов Верховной Рады не поддерживать и снять с рассмотрения законопроект №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты об обучении на государственном языке в учебных заведениях" авторства народного депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского.

"Обращаюсь к народным депутатам Украины с призывом не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государством языком в учебных заведениях" (№2362). Этот законопроект, внесенный народным депутатом Украины М.Бужанским, предусматривает существенные изменения в образовательное и языковое законодательство, направленные на сужение сферы применения украинского языка в образовательном процессе", - написал Креминь на своей странице в социальной сети Facebook.

В частности, он выступил против срыва перехода на украинский язык обучения уже с 1 сентября 2020 года учащихся 5-11 классов, которые до сих пор учились на русском языке, отложив этот переход до 2023 года, так как, по его мнению, министерство образования и науки в течение трех лет провело всю необходимую работу по подготовке учителей, учебников, методических материалов для того, чтобы с 1 сентября дети могли получать качественное образование на украинском языке.

"Во-вторых, проект позволяет и после 2023 года преподавать 40-60% предметов на русском языке в 5-11 классах с обучением на языке меньшинств (согласно действующему законодательству - 20%). В-третьих, во всех школах Украины можно будет преподавать "один или несколько предметов", в том числе, на русском языке", - добавил омбудсмен.

Также Креминь подчеркнул, что утверждение, что этот законопроект направлен на защиту нарушенных конституционных прав российского или других национальных меньшинств, не соответствуют действительности.

"Известие о намерении Верховной Рады рассмотреть законопроект №2362 на пленарном заседании уже вызвало общественные реакцию и протесты, игнорирование которых может привести к непредсказуемым последствиям", - констатировал он.