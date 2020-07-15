Временно поверенная в делах США обсудила с советником Зеленского инвестиции в экономику

Временно поверенная в делах США Кристина Квин и советник президента Украины Игорь Новиков обсудили инвестиции в экономику и двусторонние отношения между странами, сообщает посольство США в Украине.

"Недавно временный поверенный в делах США Кристина Квин встретилась с советником президента Украины Игорем Новиковым, чтобы обсудить двусторонние отношения и инвестиции в экономику", - сказано в сообщении посольства на странице в Твиттере в среду.