Политика

09:31 15.07.2020

Временно поверенная в делах США обсудила с советником Зеленского инвестиции в экономику

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Временно поверенная в делах США обсудила с советником Зеленского инвестиции в экономику

Временно поверенная в делах США Кристина Квин и советник президента Украины Игорь Новиков обсудили инвестиции в экономику и двусторонние отношения между странами, сообщает посольство США в Украине.

"Недавно временный поверенный в делах США Кристина Квин встретилась с советником президента Украины Игорем Новиковым, чтобы обсудить двусторонние отношения и инвестиции в экономику", - сказано в сообщении посольства на странице в Твиттере в среду.

Теги: #сша #украина #инвестиции #экономика
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