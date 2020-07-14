Рада во 2-ом чтении приняла законопроект с поправками в налоговый закон №466

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №2425 с изменениями в Налоговый кодекс о функционировании электронного кабинета и упрощении работы физических лиц-предпринимателей, который содержит также поправки в принятый ранее закон №466 (экс-№1210).

Как передает корреспондент агентства "Итерфакс-Украина", документ поддержали 240 народных депутата при необходимых 226 голосах.

Законопроект содержит нормы об усовершенствовании электронного кабинета, стимулировании документооборота.

В первом чтении документ был принят 20 декабря 2019 года.

Ко второму чтению народные депутаты внесли в него ряд поправок, которые касаются изменений в Налоговый кодекс Украины, недавно существенно модифицированный законом "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" (№466).

Закон вызвал негативную реакцию среди бизнес-сообщества. В частности, он переносит введение правил относительно контролируемых иностранных компаний (КИК) с 2021-го на 2022 год.

Помимо этого, вносятся изменения относительно постоянных представительств нерезидентов, уточняется применение налога на доходы нерезидентов.

Ранее глава исполкома Национального совета реформ Украины Михэил Саакашвили заявил, что включение поправок в закон №466 в указанный законопроект нарушает регламент и не отражает ранее озвученные наработки и предложения бизнеса.

"Когда президент объявил, что хочет внести поправки в законопроект №1210 (закон №466 - ИФ), мы открыто обратились к бизнесу и попросили помочь. Нам прислали много замечаний, которые мы аккумулировали и сформировали в законопроект, который бы упростил администрирование и помог бы смягчить спад в экономике. Частично в другой части Офиса президента и частично в парламенте были подготовлены поправки, которые на отражают запросы бизнеса - фактически это профанация запроса президента", - написал Саакашвили в Facebook во вторник.

"Ко второму чтению его (законопроект - ИФ) наполнили изменениями, которые не были предметом рассмотрения в первом чтении, и много из этих изменений касались исправлений отдельных положений, которые внесены законом 466 (он же печально известный законопроект 1210)", - прокомментировала в Facebook народный депутат Нина Южанина.

Она отметила, что нардепы поддержали поправку о необложении НДФЛ доходов физлица, полученных в 2020-2021 годах при отчуждении или ликвидации контролируемых иностранных компаний в собственности резидентов.

"Поэтому получение таких миллиардных доходов не принесет Украине ни копейки бюджетных средств", - написала Южанина.