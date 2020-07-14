Политика

20:43 14.07.2020

Продолжение активного сотрудничества с МВФ в рамках новой программы stand-by является важным приоритетом для Украины - Зеленский

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Продолжение активного сотрудничества с МВФ в рамках новой программы stand-by является важным приоритетом для Украины - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой подчеркнул, что продолжение активного сотрудничества с МВФ в рамках новой программы stand-by является важным приоритетом для Украины.

"Мы высоко ценим всестороннюю поддержку, которую оказывает МВФ в этот сложный для нашей страны период", - сказал Зеленский в разговоре, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что провел встречи с представителями коммерческих и государственных банков и сформировал короткий список кандидатов на должность главы Национального банка, которые ему предложили представители банковского сектора. Он заверил, что до конца недели предложит парламенту кандидатуру главы НБУ.

"Это будет независимый технократ, который будет продолжать независимый курс Нацбанка. Все решения я принимаю только в интересах народа Украины", - подчеркнул он.

Зеленский убежден, что НБУ совместно с правительством должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политики, что будет служить залогом макроэкономической и финансовой стабильности и будет способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования в Украине.

"Дискуссии о деятельности Национального банка Украины должны быть лишены политической окраски, которая может оказать негативное влияние на институциональную способность и независимость регулятора", - заявил президент.

Глава государства отметил, что основными критериями выбора кандидатуры главы НБУ является профессионализм, честность и безупречная репутация.

Зеленский заверил Георгиеву в твердом желании Украины продолжать сотрудничество с МВФ и отметил, что принятый закон о банковской деятельности является прямым свидетельством этого стремления.

Теги: #сотрудничество #мвф
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