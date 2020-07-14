СБУ задержала на получении $100 тыс. взятки ОПГ мошенников, среди которых вероятный автор скандальных "пленок Ермака"

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили деятельность преступной группировки, подозреваемой в мошеннических действиях.

"Сотрудники СБУ прекратили противоправную деятельность организованной преступной группы, которая подозревается в совершении мошеннических действиях... После получения денежного вознаграждения в сумме $100 тыс. за содействие в решении вопроса с правоохранительными органами по возвращению изъятого имущества задержан посредник",- сказали агентству "Интерфакс-Украина" в ведомстве.

Позже в пресс-центре СБ Украины уточнили, что участники ОПГ обещали коммерсанту за $100 тыс. "решить" вопрос возвращения имущества через связи в правоохранительных органах. Сейчас следствие проверяет эту информацию.

"СБУ задержала двух граждан 14 июля в столичной кофейне во время получения ими всей суммы неправомерной выгоды. Среди задержанных - вероятный автор скандальных "пленок Ермака", который ранее фигурировал в записях, на которых якобы обсуждалось назначение отдельных лиц на высокие государственные должности. Сегодняшнее задержание свидетельствует о том, что обличители "громких пленок" на самом деле оказались обычными мошенниками", - говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 4 ст. 369 (взяточничество) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Операция проводилась под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

Как стало известно, речь идет о Дмитрие Штанько, который записывал разговор с братом главы офиса президента Денисом Ермаком. Впоследствии эти записи были обнародованы нардепом Гео Леросом.