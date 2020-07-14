Политика

18:36 14.07.2020

Кандидат в вице-премьеры Уруский может усилить промышленный блок правительства

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Кандидат в вице-премьеры Уруский может усилить промышленный блок правительства

Кандидат на должность вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский усилит промышленный блок правительства с учетом имеющегося у него опыта, который также позволит ему лоббировать интересы отечественного производителя, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" представители украинского машиностроения.

"Лично с кандидатом на пост вице-премьера Олегом Семеновичем Уруским я не знаком, но считаю, что он однозначно усилит промышленный блок правительства Украины. Учитывая его опыт, в частности в энергетическом машиностроении, он сможет лоббировать интересы отечественного производителя. Сейчас для энергетического машиностроения крайне важна поддержка", - отметил в комментарии агентству генеральный директор АО "Турбоатом" Виктор Субботин.

Он подчеркнул, что харьковские "Турбоатом" и "Электротяжмаш" - единственные производители турбинного и генераторного оборудования в Украине, которым сегодня приходится "доказывать производителям украинской электроэнергии, что украинский рынок в иностранных производителях турбин и генераторов не нуждается".

"Яркий пример: Днестровская ГАЭС - станция, для которой "Турбоатом" спроектировал и изготовил турбины, а "Электротяжмаш" - генераторы, и Каневская ГАЭС, для которой предприятия подготовили проекты - сегодня могут достроить китайцы. В 2018 году нам удалось отстоять наши контракты у Китая. Сегодня мы снова боремся, имея уникальный конструкторский, технологический и производственный состав, соответствующие мировым стандартам цену и качество", - поясняет гендиректор "Турбоатома".

Он убежден, что украинская энергетика нуждается в модернизации, и отдать ее конкурентам означает не только потерять бюджетные поступления в государственную казну, но и потерять нескольких десятков тысяч рабочих мест, что в целом погубит отечественного производителя.

"Поэтому мы ждем назначения Олега Семеновича (Уруского – ИФ) на пост и приглашаем посетить Харьков, ознакомиться с нашими заводами, их производственными мощностями и убедиться в наших возможностях и потенциале", - сказал Субботин.

Еще в одной крупной украинской промышленной группе агентству отметили, что ранее ей не приходилось сталкиваться в работе с Уруским.

"Но сама компания "Прогресстех" - очень крутая и инновационная, судя по этому есть надежда, что он как руководитель – толковый", - подчеркнули в компании.

Как сообщалось, ранее председатель наблюдательного совета ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" Владимир Приходько в комментарии агентству высказывал мнение, что Украине необходимо создание отдельной профильной структуры по развитию промышленности, но с реальными полномочиями и сильным руководителем-промышленником, готовым вести диалог с бизнесом.

"Можно назвать как угодно – Министерство промполитики или промышленного развития и инноваций, промышленности и гособоронзаказа – главное, чтобы в названии была промышленность. Наиболее предпочтительный вариант – отдельный вице-премьер, он же - министр промполитики, например", - отмечал Приходько.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 14 июля повторно подал в Верховную Раду представление о назначении Уруского вице-премьер-министром, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности, которое ранее было отозвано из-за технических неточностей.

Уруский, 1963 г.р., - доктор технических наук, профессор, автор и соавтор более 50 научных трудов, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (1996 год). Академик Международной академии аэронавтики. Занимал руководящие посты на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроения. Руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, секретариата Кабинета министров. Учредил ряд компаний, предлагающих услуги предприятиям аэрокосмической отрасли.

С начала апреля 2020 года Уруский является директором инжиниринговой компании "Прогресстех-Украина", которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики. Основной партнер и заказчик "Прогресстех-Украина" – компания Boeing.

Теги: #уруский #мнение
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