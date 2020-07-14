Мальдивы 15 июля открывают границы для туристов, медсправки для въезда не нужны

Мальдивы 15 июля открывают границы для иностранных туристов, в том числе из России, при этом путешественниками не придется предъявлять тест на коронавирус или подвергаться карантину, следует из информации на сайте министерства туризма страны.

"До поездки нужно будет всего лишь подтвердить бронь в отеле, на круизном корабле или на курорте, имеющем регистрацию в министерстве туризма Мальдивской Республики. Все они будут открыты для бронирования с 15 июля", - говорится в сообщении.

Никаким карантинным мерам прибывшие на Мальдивы туристы подвергаться не будут. Им не нужно будет предоставлять результаты отрицательных тестов на COVID-19. Правда, туристы смогут проживать только в одном отеле.

"Туристы, которые планируют посетить Мальдивские острова на первом этапе, смогут выбрать один отель и пробыть в нем до конца поездки. Пребывание на нескольких курортах сразу в этот период будет ограничено", - сообщает министерство.

При этом путешественники с симптомами ОРВИ при пересечении границы должны будут сделать ПЦР-тест. Кроме того, местные органы здравоохранения могут проводить выборочное тестирование, которое будет полностью бесплатным для гостей. Все данные будут заноситься в медицинскую декларацию, оформляемую сразу же при въезде в страну. Если для возвращения на родину или дальнейшего путешествия туристу будут необходимы результаты теста на коронавирус, его можно будет сделать при выезде из страны.

В 2019 году Мальдивы посетили рекордные 83,36 тыс. путешественников из РФ - на 17,5% больше, чем годом ранее. Россия заняла шестое место по числу туристов в стране, в тройку лидеров вошли Китай, Индия и Италия.