Политика

18:20 14.07.2020

Кандидатов от "Слуги народа" на местных выборах проверит служба безопасности партии

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Кандидатов от "Слуги народа" на местных выборах проверит служба безопасности партии

Кандидатов, которые будут баллотироваться на местных выборах от партии "Слуга народа", проверит внутренняя служба безопасности политической силы, заявил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"У меня такая папочка кандидатов по Николаевской области, например... делаем проверку службой безопасности, не СБУ, а нашей внутренней службой безопасности, чтобы избежать сложных ситуаций, которые мы когда-то имели", - сказал Арахамия журналистам во вторник в Киеве.

При этом, по его словам, делать такие проверки достаточно сложно, потому что кандидатов тысячи по всей стране.

Теги: #слуга_народа #выборы #арахамия
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