Рада в пятницу рассмотрит постановления об отмене принятия законопроекта об игорном бизнесе - Арахамия

Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу, 17 июля, рассмотрит два проекта постановления об отмене принятого во вторник законопроекта №2285 "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", заявил председатель фракции "Слуга народа".

"Мне стало известно, что Вадим Новинский и Юлия Тимошенко зарегистрировали постановления об отмене этого законопроекта, то есть нужно провести комитеты и через комитеты вынести в зал и проголосовать отклонение этих постановлений", - сказал Арахамия журналистам во вторник после окончания заседания Верховной Рады.

По его словам, отклонить постановления депутатов Рада сможет уже в пятницу.

"Думаю, что в пятницу этот вопрос будет решён, и можно будет передавать президенту на подпись", - добавил председатель фракции.

Ранее 12 народных депутатов фракции ВО "Батькивщина" зарегистрировали постановление об отмене принятия в целом законопроекта №2285 "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", незадолго до них инициативу об отмене принятого документа зарегистрировали внефракционные народные депутаты Новинский, Гриб, Магомедов, Магера, Шенцев и Шпенов.