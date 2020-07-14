Политика

16:40 14.07.2020

Рада вернула в комитет законопроект, предусматривающий норму об увольнении директора НАБУ в случае привлечения его к ответственности за коррупцию

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Рада вернула в комитет законопроект, предусматривающий норму об увольнении директора НАБУ в случае привлечения его к ответственности за коррупцию

Верховная Рада отправила в профильный комитет (по вопросам правоохранительной деятельности) на подготовку к повторному первому чтению законопроект о внесении изменений в закон "О Национальном антикоррупционном бюро", который может быть еще одним из оснований для увольнения директора НАБУ с должности.

За законопроект №3133 о внесении изменений в некоторые законы о повышении эффективности противодействию коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах в первом чтении на внеочередном заседании парламента во вторник проголосовало 284 народных депутата.

Предложил отправить на доработку в комитет этот законопроект один из его авторов Дмитрий Лубинец (группа "За будущее").

Законопроект предлагает закрепить в законе о НАБУ положения, что одним из оснований освобождения директора НАБУ с должности является вступление в законную силу решения суда о привлечении его к административной ответственности за правонарушения, связанные с коррупцией.

Законопроект также предлагает исправить неточности в законах "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", "О прокуратуре", "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", "О Государственном бюро расследований", а также привести понятия, используемые в этих законах, в соответствие с положениями закона "О предотвращении коррупции".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", народные депутаты на внеочередном заседании во вторник отклонили 13 альтернативных законопроектов.

Теги: #верховная_рада #коррупция #набукко
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