"Европейская солидарность" на выборах в Киевсовет опережает "Слуг народа" – соцопрос Центра Разумкова

Если бы в ближайшее время проходили выборы в Киевский городской совет, наибольшую поддержку избирателей на них получили бы партия "Европейская солидарность", за которую готовы проголосовать 20,4% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за какую партию голосовать, и партия "Слуга народа", за которую отдали бы голоса 19,3% определившихся респондентов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 20 июня по 2 июля 2020 года в Киеве.

За партию "УДАР" готовы проголосовать 11,5% определившихся, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" – 10,6%, за ВО "Батькивщина" – 7,5%, за партию "Победа Пальчевского" – 6,2%, за партию "Сила и честь" – 5,1%.

За Партию Шария, партии "Украинская стратегия Гройсмана", "Гражданская позиция" и ВО "Свобода" готовы проголосовать от 2% до 2,5% определившихся, за Радикальную партию Олега Ляшко, партии "Оппозиционный блок", "Голос", "Движение Новых сил Михаила Саакашвили" – от 1,3% до 1,7%, за остальные – менее 1%.

5% опрошенных заявили, что не взяли бы участия в голосовании на выборах в Киевсовет, а 8,3% не определились с кандидатом

Исследование проведено методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства 2025 респондентов в возрасте от 18 лет по выборке, представляющей взрослое население Киева по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.