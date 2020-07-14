Политика

15:32 14.07.2020

В Раде зарегистрировали 2 постановления об отмене принятия закона о легализации игорного бизнеса

2 мин читать
В Раде зарегистрировали 2 постановления об отмене принятия закона о легализации игорного бизнеса

В Верховной Раде зарегистрированы два новых постановления об отмене решения парламента от 14 июля 2020 года о принятии закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Карточки документов появились на сайте Верховной Рады.

Авторами проекта постановления под №2285-д-П выступил народный депутат Украины Вадим Новинский (внефракционный) и группа беспартийных парламентариев. Проект постановления №2285-д-П1 зарегистрировала группа депутатов фракции "Батькивщина" и беспартийных во главе с Юлией Тимошенко.

Тексты проектов постановлений пока не обнародованы.

Как сообщалось, Верховная Рада во вторник поддержала законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". За соответствующий законопроект №2285-д во втором чтении и в целом на заседании во вторник проголосовали 248 народных депутата.

Закон устанавливает перечень видов деятельности в сфере азартных игр, которые разрешены в Украине. В частности, в него включены азартные игры в игорных заведениях казино и онлайн, букмекерская деятельность в букмекерских пунктах и через интернет, выпуск и проведение лотерей, игры в покер через интернет.

Кроме того, допускается размещение казино в Киеве на территории пятизвездочных гостиниц, а для других населенных пунктов разрешается размещать их в гостиницах категории четыре и пять звезд. При этом депутаты вернули требование размещать игорные заведения на расстоянии не менее 500 м от учебных заведений, а также расширили круг лиц, которые могли бы обратиться в суд с заявлением об ограничении.

Закон также предполагает онлайн-систему мониторинга игровых автоматов.

В первом чтении Верховная Рада приняла законопроект 16 января, во втором чтении рассмотрение законопроекта началось 30 июня. Народные депутаты подали 3,5 тыс. поправок.

Теги: #верховная_рада #игорный_бизнес #азартные_игры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:40 14.07.2020
Рада вернула в комитет законопроект, предусматривающий норму об увольнении директора НАБУ в случае привлечения его к ответственности за коррупцию

Рада вернула в комитет законопроект, предусматривающий норму об увольнении директора НАБУ в случае привлечения его к ответственности за коррупцию

15:06 14.07.2020
Легализация игорного бизнеса соответствует общемировому тренду – Parimatch

Легализация игорного бизнеса соответствует общемировому тренду – Parimatch

15:01 14.07.2020
В Раде зарегистрировали два постановления об отмене принятия закона о легализации игорного бизнеса

В Раде зарегистрировали два постановления об отмене принятия закона о легализации игорного бизнеса

13:40 14.07.2020
Законопроект об админаресте за вождение в пьяном виде убирает возможность уклонения от админответственности – соавтор Бакумов

Законопроект об админаресте за вождение в пьяном виде убирает возможность уклонения от админответственности – соавтор Бакумов

13:04 14.07.2020
Рада в первом чтении поддержала закрепление за директором ГБР полномочий руководителя госслужбы ведомства

Рада в первом чтении поддержала закрепление за директором ГБР полномочий руководителя госслужбы ведомства

11:23 14.07.2020
Рада приняла законопроект о легализации игорного бизнеса – "за" 248 голосов

Рада приняла законопроект о легализации игорного бизнеса – "за" 248 голосов

09:43 14.07.2020
На текущей неделе Рада проведет внеочередное заседание по законопроекту об оборонных закупках - Арахамия

На текущей неделе Рада проведет внеочередное заседание по законопроекту об оборонных закупках - Арахамия

17:38 13.07.2020
Рада приняла в 1-ом чтении законопроект об админаресте и повышении штрафов за вождение в пьяном виде

Рада приняла в 1-ом чтении законопроект об админаресте и повышении штрафов за вождение в пьяном виде

17:18 13.07.2020
Рада обязала основателей санаторных школ изменить тип учебных заведений или реорганизовать их

Рада обязала основателей санаторных школ изменить тип учебных заведений или реорганизовать их

16:54 13.07.2020
Рада приняла в 1-м чтении законопроект о приватизации земель государственных сельхозпредприятий

Рада приняла в 1-м чтении законопроект о приватизации земель государственных сельхозпредприятий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада приняла законопроект о легализации игорного бизнеса – "за" 248 голосов

МИД проинформирует международных партнеров Украины об убийстве военного медика на Донбассе

Кулеба о требованиях РФ изменить законодательство для Донбасса: Украина - независимое государство и будет принимать те законы, которые считает нужными

Кабмин отозвал проект постановления о назначении Уруского вице-премьером

Комитет Рады будет голосовать за постановление о проведении местных выборов только в облсоветы - Лозинский

ПОСЛЕДНЕЕ

Посольство США осудило убийство военного медика боевиками на Донбассе

"Европейская солидарность" на выборах в Киевсовет опережает "Слуг народа" – соцопрос Центра Разумкова

На выборах мэра Кличко готовы поддержать 44% киевлян, Пальчевского 11%, остальных еще меньше – соцопрос Центра Разумкова

Шмигаль повторно висунув кандидатуру Уруського на посаду віце-прем'єра

Зеленский и Пленкович договорились провести второе заседание Совместной украинско-хорватской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в Киеве

Зеленский в телефонном разговоре поздравил премьер-министра Хорватии Пленковича с победой на парламентских выборах

Шмыгаль повторно выдвинул кандидатуру Уруского на должность вице-премьера

Работа над концепцией судебной реформы будет завершена уже на этой неделе - Саакашвили

Зеленский поблагодарил премьер-министра Хорватии за понимание необходимости пересмотреть ограничения на въезд в страну украинских туристов

Отправить в отставку Сытника после принятия законопроекта о дополнительных основаниях увольнения директора НАБУ невозможно - Качура

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА