В Раде зарегистрировали 2 постановления об отмене принятия закона о легализации игорного бизнеса

В Верховной Раде зарегистрированы два новых постановления об отмене решения парламента от 14 июля 2020 года о принятии закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Карточки документов появились на сайте Верховной Рады.

Авторами проекта постановления под №2285-д-П выступил народный депутат Украины Вадим Новинский (внефракционный) и группа беспартийных парламентариев. Проект постановления №2285-д-П1 зарегистрировала группа депутатов фракции "Батькивщина" и беспартийных во главе с Юлией Тимошенко.

Тексты проектов постановлений пока не обнародованы.

Как сообщалось, Верховная Рада во вторник поддержала законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". За соответствующий законопроект №2285-д во втором чтении и в целом на заседании во вторник проголосовали 248 народных депутата.

Закон устанавливает перечень видов деятельности в сфере азартных игр, которые разрешены в Украине. В частности, в него включены азартные игры в игорных заведениях казино и онлайн, букмекерская деятельность в букмекерских пунктах и через интернет, выпуск и проведение лотерей, игры в покер через интернет.

Кроме того, допускается размещение казино в Киеве на территории пятизвездочных гостиниц, а для других населенных пунктов разрешается размещать их в гостиницах категории четыре и пять звезд. При этом депутаты вернули требование размещать игорные заведения на расстоянии не менее 500 м от учебных заведений, а также расширили круг лиц, которые могли бы обратиться в суд с заявлением об ограничении.

Закон также предполагает онлайн-систему мониторинга игровых автоматов.

В первом чтении Верховная Рада приняла законопроект 16 января, во втором чтении рассмотрение законопроекта началось 30 июня. Народные депутаты подали 3,5 тыс. поправок.