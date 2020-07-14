Зеленский в телефонном разговоре поздравил премьер-министра Хорватии Пленковича с победой на парламентских выборах

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича с победой на парламентских выборах.

"Хочу поздравить вас с убедительной победой на парламентских выборах в Хорватский сабор", - заявил он во время телефонного разговора во вторник, сообщает пресс-служба президента.

Парламентские выборы в Хорватии состоялись 5 июня. Согласно объявленным 12 июня результатам обработки 100% избирательных бюллетеней, победу одержала партия "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) премьер-министра Пленковича. По итогам выборов ХДС может рассчитывать на 68 мандатов из 151.