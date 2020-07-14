Шмыгаль повторно выдвинул кандидатуру Уруского на должность вице-премьера

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль повторно подал в Верховную Раду представление о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром Украины, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Соответствующий проект постановления № 3842 зарегистрирован в парламенте во вторник, сообщает сайт Верховной Рады.

Как сообщалось, 10 июля в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о назначении Уруского вице-премьер-министром Украины, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности, а 13 июля Кабинет министров отозвал этот проект постановления из-за технических неточностей.

Фракция "Слуга народа" решила поддержать назначение Уруского на пост вице-премьера.

Уруский, 1963 г.р., - доктор технических наук, профессор, автор и соавтор более 50 научных трудов, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (1996г). Академик Международной академии аэронавтики. Занимал руководящие посты на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроения. Руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, секретариата Кабинета министров. Учредил ряд компаний, предлагающих услуги предприятиям аэрокосмической отрасли.

С начала апреля 2020 года Уруский является директором инжиниринговой компании "Прогресстех-Украина", которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики. Основной партнер и заказчик "Прогресстех-Украина" – компания Boeing.

Совместно с крупнейшими техническими университетами страны "Прогресстех-Украина" запустила комплекс программ дуального обучения в целях развития украинской инженерной школы, подготовки квалифицированных инженеров для авиаиндустрии и других отраслей промышленности.

"Прогресстехгруп" (Progresstechgroup) – международный холдинг со штаб-квартирой в Хьюстоне (штат Техас, США). Управляет рядом инжиниринговых центров в странах Европы и Северной Америки, имеет 12 офисов по всему миру.

В Украине группу, помимо "Прогресстех-Украина", также представляют компании "Тукана Инжиниринг Украина", "Аэро ДС" и Соupi Inc.