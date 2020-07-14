Политика

14:03 14.07.2020

Работа над концепцией судебной реформы будет завершена уже на этой неделе - Саакашвили

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Работа над концепцией судебной реформы будет завершена уже на этой неделе - Саакашвили

Глава исполкома Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили заявил, что завершит концепцию судебной реформы уже на этой неделе.

"На этой неделе я заканчиваю концепцию по судебной реформе. Свои предложения я буду представлять президенту и Национальной раде реформ, а также общественности для широкого обсуждения", - написал он в соцсети Facebook во вторник, 14 июля.

Саакашвили также отметил, что исполком Нацсовета реформ подготовил Кодекс недропользования и работает над реформой Государственной архитектурно-строительнрй инспекции Украины для искоренения коррупции в этой сфере.

"По просьбе президента мы подготовили исчерпывающую программу таможенных реформ. И не только программу, мы готовы взяться за это и непосредственно осуществить эту таможенную реформу, навсегда покончив с коррупцией и унижением граждан, которые с ней контактируют. Во многих вопросах у нас есть конструктивное сотрудничество с правительством, но, конечно, результаты очень далеки от того, что мы бы хотели увидеть. Вот то, что мы делаем", - добавил он.

Как сообщалось, 30 июня, Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил в июле обсудить на заседании Национального совета реформ фундаментальную концепцию революционной судебной реформы. Он подчеркнул, что власти намерены ввести концепцию, полностью отличную от нынешнего состояния судебной реформы.

"Это буду не полумеры, не полузаконы, не какие-то внутренние перестановки с одного места на другое. Это будет фундаментальный передел всего, что происходит у нас в судебной системе", - сказал Саакашвили.

В ответ на критику Саакашвили заявил, что украинская судебная власть давно оторвалась от реальной жизни и превратилась в элитную службу, обсуживающую денежные потоки.

Теги: #саакашвили #судебная_реформа
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