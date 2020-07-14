Политика

13:40 14.07.2020

Законопроект об админаресте за вождение в пьяном виде убирает возможность уклонения от админответственности – соавтор Бакумов

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Законопроект об админаресте за вождение в пьяном виде убирает возможность уклонения от админответственности – соавтор Бакумов

Законопроект №2695 "О внесении в некоторые законодательные акты изменений об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения", поддержанный Верховной Радой в первом чтении 13 июля, убирает правовые инструменты, использовавшиеся для уклонения от административной ответственности.

Об этом пишет соавтор законопроекта, народный депутат фракции "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Александр Бакумов на своей странице в Facebook.

"Увеличиваются сроки привлечения к ответственности, исключается закрытие дела за малозначительностью и передача лица на поруки и т. п.", - привел он примеры таких инструментов.

"Все же дискуссионные положения проекта закона, особенно в отношении прав и обязанностей водителя, полномочий полиции, обсудим во время подготовки ко второму чтению и в случае необходимости, - удалим соответствующими поправками", - подчеркнул парламентарий.

По словам Бакумова, законопроект предусматривает увеличение штрафов за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, за побег с места ДТП, за управление транспортным средством лицом лишенного такого права. В Уголовном кодексе усиливается ответственность за нарушение ПДД, повлекшее гибель человека (от 7 до 12 лет лишения свободы), усложняется применения амнистии, помилования, условно-досрочного освобождения, замены наказания более мягким и тому подобное.

Теги: #верховная_рада #пдд
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