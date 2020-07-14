Политика

13:33 14.07.2020

Зеленский поблагодарил премьер-министра Хорватии за понимание необходимости пересмотреть ограничения на въезд в страну украинских туристов

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Зеленский поблагодарил премьер-министра Хорватии за понимание необходимости пересмотреть ограничения на въезд в страну украинских туристов

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича за понимание необходимости пересмотра ограничений для украинских туристов.

"Благодарен Андрею Пленковичу за понимание необходимости пересмотреть условия для украинских туристов, введенные в связи с COVID-19. Hvala lepo! Хорватия стала одним из туристических "магнитов" для наших граждан", - написал Зеленский в Twitter.

Как ранее сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, для въезда в Хорватию необходим результат ПЦР-теста или обязательство пройти 14-дневный карантин. Кроме того, условием получения разрешения на въезд в Хорватию для тех, кто направляется с туристической целью, также является наличие подтверждения резервации гостиницы, апартаментов.

Теги: #зеленский #хорватия
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Интерфакс-Украина
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