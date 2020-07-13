Политика

18:20 13.07.2020

Пищанская является кандидатом на главу АМКУ - Арахамия

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Пищанская является кандидатом на главу АМКУ - Арахамия

И.о. главы Антимонопольного комитета Ольга Пищанская является кандидатом на пост главы комитета, сообщил лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Ольга Пищанская - кандидат на АМКУ", - сказал он журналистам после внеочередного заседания парламента в понедельник.

Он сказал, что кадровые вопросы могут быть рассмотрены в пятницу.

"Главу НБУ пока что не выбираем. Насколько мне известно еще нет никакой фамилии. Будем избирать вице-премьера по промышленности, главу Антимонопольного комитета. И возможно, будем обсуждать главу НБУ. Но не думаю, что будем принимать решение", - уточнил глава фракции.

Кандидатом в вице-премьеры по вопросам стратегических отраслей остается Олег Уруский, отметил Арахамия.

"Там была юридическая ошибка при подаче, поэтому его (проект постановления - ИФ) отозвали, чтобы подать вновь", - пояснил он.

Теги: #арахамия #пищанская #кадри #амку
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