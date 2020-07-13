Рада приняла в 1-ом чтении законопроект об админаресте и повышении штрафов за вождение в пьяном виде

Верховная Рада намерена усилить ответственность за нарушение Правил дорожного движения, управление транспортными средствами, речными, морскими или маломерными судами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

За соответствующий законопроект №2695 "О внесении в некоторые законодательные акты изменений об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения" в первом чтении на заседании в понедельник проголосовали 282 народных депутата.

"Законопроект предусматривает повышение административной ответственности. Она сегодня составляет 10 тыс. грн, планируется ее повысить, думаю, минимум в два раза, но это будет обсуждаться ко второму чтению. А за повторную пьянку за рулем ввести административный арест от 10 до 15 суток - это новелла", - рассказал глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский журналистам в понедельник в Киеве.

Законопроект предлагает внести изменения в ряд статей Уголовного кодекса Украины, а также законы "О дорожном движении" и "О национальной полиции".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", это был единственный законопроект в повестке дня второго внеочередного заседания парламента в понедельник.