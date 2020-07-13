Рада приняла в 1-м чтении законопроект о приватизации земель государственных сельхозпредприятий

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3012-2, которым предлагается установить порядок приватизации земель государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций и обеспечить работников таких предприятий правом на получение земельной доли.

Соответствующий законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения права работников государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций на получение земельной доли (пая)" поддержали 267 народных депутатов.

Документом предусматривается, что приватизации подлежат только земли государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций. Вводятся нормы, по которым приватизация земель сельскохозяйственных предприятий может осуществляться как в процессе приватизации самих предприятий, так и без принятия решения об их приватизации, на основании решения органа, к сфере управления которого принадлежит предприятие, а также при ликвидации предприятий.

Устанавливается, что при приватизации земель предприятий осуществляется распределение их сельскохозяйственных угодий. До 40% земель распределяется между работниками предприятия и пенсионерами из их числа, работниками государственных и коммунальных учреждений социальной сферы (при этом площадь земель, которая передается в собственность одного работника предприятия или пенсионера из числа бывших работников предприятий определяется по среднему размеру пая по району, а для работников учреждений социальной сферы не может превышать 2 га).

До 20% земель передаются в собственность участникам боевых действий для ведения личного крестьянского хозяйства (при этом площадь земель, которая передается в собственность одного лица не может превышать 2 га).

Не менее 40% передается в аренду на земельных торгах (кроме случаев приватизации земель предприятий в связи с приватизацией самих предприятий). В случае приватизации земель предприятий в связи с приватизацией самих предприятий, земли, оставшихся после распределения между работниками предприятия, работниками государственных и коммунальных учреждений социальной сферы и участниками боевых действий, передаются в аренду на 50 лет хозяйственному обществу, в которое превращается предприятие.

Законопроект предусматривает, что несельскохозяйственные угодья и земли несельскохозяйственного назначения, находящихся в постоянном пользовании предприятия при его ликвидации передаются в коммунальную собственность территориальных общин по месту их расположения.