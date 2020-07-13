Политика

16:52 13.07.2020

Зеленский попросил убрать из повестки дня законопроекты о назначении местных выборов и срока ограничений зарплат госслужащим – Стефанчук

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Зеленский попросил убрать из повестки дня законопроекты о назначении местных выборов и срока ограничений зарплат госслужащим – Стефанчук

Президент Украины Владимир Зеленский попросил не рассматривать три законопроекта из повестки дня внеочередного заседания в понедельник: проект постановления о назначении очередных местных выборов и две версии законопроектов о зарплате госслужащих в период карантина.

"Президент направил в Верховную Раду письмо с тем, чтобы из сегодняшней повестки дня убрать проекты №3809, 3708 и 3708-1. Прошу учесть это при рассмотрении вопросов повестки дня", – сказал первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук на внеочередном заседании в понедельник.

Как сообщалось, на внеочередном пленарном заседании Рады, согласно повестке дня, депутаты планировали рассмотреть проект постановления о назначении очередных местных выборов в 2020 году на 25 октября (№3809) и законопроект о внесении изменений в ст.29 закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (№3708 и альтернативный №3708-1), касающийся срока действия ограничений при начислении заработной платы государственным служащим.

Теги: #госслужба #зеленский #местные_выборы #стефанчук
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