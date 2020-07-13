Политика

16:29 13.07.2020

Рада намерена обеспечить соцзащиту населения, которое может пострадать от последствий распространения COVID-19

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Рада намерена обеспечить соцзащиту населения, которое может пострадать от последствий распространения COVID-19

Верховная Рада намерена обеспечить социальную защиту населения, которое может пострадать от последствий распространения коронавирусной болезни.

За соответствующий законопроект № 3486 в первом чтении проголосовало 319 народных депутатов.

Законопроект предлагает внести изменения в законы "О занятости населения" и "Об общеобязательном государственном социальной страховании на случай безработицы", аправленные на обеспечение социальной защиты населения, которое может пострадать от последствий распространения COVID-19, в частности независимо от замкнутости цикла производства на предприятии и этапов технологического процесса.

Предлагается привести в соответствие с законодательством сроки, в которые работодатели уведомляют территориальные органы центрального органа исполнительной власти о запланированном массовом увольнении работников.

Предлагается также внести изменения в ст. 20 закона "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью", определив, что средства, которые поступили в государственный бюджет от уплаты административно-хозяйственных санкций и пени, могут использоваться Фондом социальной защиты инвалидов для предоставления работодателям компенсаций, которые обеспечивают трудоустройство лиц с инвалидностью из числа зарегистрированных безработных по направлениям центров занятости.

Теги: #верховная_рада #коронавирус
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