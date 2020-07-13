Политика

15:52 13.07.2020

Кулеба о требованиях РФ изменить законодательство для Донбасса: Украина - независимое государство и будет принимать те законы, которые считает нужными

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Кулеба о требованиях РФ изменить законодательство для Донбасса: Украина - независимое государство и будет принимать те законы, которые считает нужными

Украина как независимое государство будет принимать те законы, которые считает нужными, и ни одна страна не будет указывать, каким должен быть ее закон, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Сегодня", комментируя вопрос требований РФ изменить законодательство для Донбасса.

"Когда Россию не устраивает положение какого-то закона Украины или законопроекта Украины, то это проблема России, а не Украины. Мы независимое государство и будем принимать те законы, которые считаем нужными. Мы уважаем свои международные обязательства и всегда корелируем наше законодательство с международными обязательствами, но ни одна страна не будет нам указывать, каким должен быть закон. У нас не бюро удовлетворения "хотелок" каких-либо стран", - сказал он в интервью сайту "Сегодня".

Министр напомнил, что Украина уже несколько лет реализовывается глубинная реформа децентрализации, в рамках которой принимаются акты законодательства, вносятся изменения в Конституцию, и именно в рамках этого процесса могут рассматриваться полномочия на данный момент оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Что касается непосредственно упоминания так называемых "ОРДЛО" в Конституции, для нас это неприемлемо, и мы откровенно об этом говорим с нашими партнерами", - подчеркнул Кулеба.

Кроме того, глава МИД отметил, что Украина рассчитывает на то, что РФ займет конструктивную, ответственную позицию относительно Минских соглашений и начнет с полного и всеобъемлющее прекращения огня.

"Любые попытки перекрутить Минские договоренности, интерпретировать их таким образом, чтобы реинтеграция состоялась на российских условиях, заранее обречены на провал. Мы очень сильно рассчитываем на то, что Россия займет конструктивную, ответственную позицию относительно Минских соглашений и начнет с первого и самого важного правила, закрепленного в них, это полное и всеобъемлющее прекращения огня. Точка. А ставить Минские соглашения с ног на голову и начинать требовать какие-то политические реформы в Украине, трансформации прежде, чем выполнять все другие пункты, это в буквальном смысле перекладывание ответственности "с больной головы на здоровую", - добавил он.

Кроме того, Кулеба назвал неприемлемыми заявления представителя России в Трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова на заседании ТКГ о том, что на территории Украины созданы два дополнительных государства. Также он пообещал, что поднимет этот вопрос перед министрами иностранных дел стран-участниц Нормандского формата.

Теги: #рф #кулеба #украина #ордло
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