Разумков подписал распоряжение о проведении еще одного внеочередного заседания Рады в понедельник

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении второго внеочередного заседания в понедельник для рассмотрения законопроекта об ужесточении ответственности за вождение в нетрезвом виде, сообщает информационное управление Аппарата Рады.

Инициатором проведения второго внеочередного заседания Рады в понедельник выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Он просит депутатов рассмотреть законопроект №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные нарушения в сфере безопасности дорожного движения".

Согласно пояснительной записке к документу, предлагается усилить ответственность за нарушение Правил дорожного движения, управление транспортными средствами, речными, морскими или маломерными судами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, исключить нормы, предусматривающие наложение штрафных баллов. Законопроект предусматривает законодательное закрепление возможности использования полицейскими технических средств видеозаписи, с обязательным приобщением таких материалов в протокол об административном правонарушении, путем внесения соответствующих изменений в кодекс Украины об административных правонарушениях, внесение изменений в ряд статей Уголовного кодекса Украины, а также Законов Украины "О дорожном движении" и "О Национальной полиции" относительно обязанности связей водителя и пассажира, некоторых полномочий полицейских, а также предусмотреть возможность остановки транспортного средства полицейским с целью проведения осмотра водителей с использованием специальных технических средств для проверки на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно применения лекпрепаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

Данное внеочередное заседание должно состоятся сразу после завершения предыдущего, которое началось в 14:00.