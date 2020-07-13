Политика

15:32 13.07.2020

Саакашвили: Убрать пророссийское правительство Грузии - в интересах Украины

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Саакашвили: Убрать пророссийское правительство Грузии - в интересах Украины

Глава исполкома Национального совета реформ Михеил Саакашвили считает нынешнее правительство Грузии пророссийским и полагает, что его смена будет выгодна Украине.

"Я считаю, что убрать прорусское правительство Грузии - в интересах Украины и украинского народа тоже. Но это мое личное мнение. Я не выражаю мнение ни президента, ни других по этому поводу - потому что я не являюсь официальным госслужащим Украины. Это моя личная позиция, и она очень твердая" - заявил он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Он также подчеркнул, что никто не может запретить грузину быть грузином, даже если у него украинский паспорт и он является патриотом Украины.

Как сообщалось, на днях в Facebook Саакашвили подверг критике грузинские власти и заявил, что не признает легитимность грузинского правительства. В ответ на последовавший за этим вызов украинского посла в МИД Грузии, в МИД Украины подчеркнули, что Украина высоко ценит стратегическое партнерство с Грузией, подтверждает свою готовность развивать двусторонние отношения в духе дружбы и добрососедства, а публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства.

Теги: #рф #саакашвили #грузия
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