Политика

14:43 13.07.2020

Зеленский и Аваков указали на важность принятия закон об усилении ответственности водителей за смертельные ДТП в состоянии алкогольного опьянения

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Зеленский и Аваков указали на важность принятия закон об усилении ответственности водителей за смертельные ДТП в состоянии алкогольного опьянения

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского в понедельник отметил, что на рассмотрении в парламенте находится законопроект №2695 об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, который усиливает ответственность водителей за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

В частности, законопроект увеличивает штрафы за вождение в нетрезвом состоянии, внедряет штрафы за то, что покидают место ДТП, а также уменьшает поле для манипуляций, чтобы избежать ответственности. Принятие этого законопроекта также будет способствовать предотвращению совершения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, более сдержанному и взвешенному поведению водителей на дорогах и, как следствие, приведет к уменьшению количества ДТП, отметили в МВД.

Срочность принятия этого законопроекта вызвана количеством нарушений и тяжелых ДТП с участием водителями в состоянии алкогольного опьянения, и легкостью избежания ими ответственности.

"ДТП на Столичном шоссе под Киевом – последний страшный пример халатности и безответственности некоторых водителей. Погибло двое взрослых и двое детей. За жизнь еще одного мальчика борются наши врачи. И это – не первая авария, вызванная этим водителем. Этот законопроект чрезвычайно важен. Законодательная ответственность за такие случаи – это гарантия того, что государство стоит на защите безопасности каждой семьи и каждого украинца", - подчеркнул президент Зеленский на совещании, сообщает пресс-служба главы государства.

13 июля отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что сотрудники столичной полиции устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия на Столичном шоссе, которое произошло вечером 12 июля. В результате столкновения двух транспортных средств погибли 4 человека, их которых двое – дети.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Мерседес" совершил столкновение с другим авто, которое двигалось впереди в попутном направлении. После этого выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Хюндай".

39-летний водитель автомобиля "Мерседес" задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас он находится в больнице.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #зеленский #дтп #аваков
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