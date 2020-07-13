Кабмин отозвал проект постановления о назначении Уруского вице-премьером

Кабинет министров Украины отозвал из Верховной Рады проект постановления №3827 о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

В разделе "Даты и состояние прохождения" проекта постановления на сайте парламента указано, что документ "снят с рассмотрения", ниже говорится: "13.07.2020 Проект отозван".

Субъектом права законодательной инициативы выступал Кабинет министров Украины.

Как сообщалось, проект постановления (№3827) о назначении Уруского вице-премьером - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности был зарегистрирован в Раде 10 июля.