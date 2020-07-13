"Наш край" избрал Анатолия Присяжнюка главой Киевской областной организации

Анатолий Присяжнюк избран главой Киевской областной организации партии "Наш край". Об этом сообщает официальный сайт партии.

Представляя нового главу "Нашего края" на Киевщине, сопредседатель партии Александр Мазурчак отметил его успешный опыт управления областью.

"Анатолий Присяжнюк имеет серьезный и успешный опыт государственного управления на местном уровне – он около 4-х лет успешно возглавлял Киевскую область. Мы рады приветствовать его в своих рядах, как и других профессионалов и хозяйственников, которые присоединились к нашей команде вместе с ним", – сообщил он.

По мнению сопредседателя "Нашего края", обновление руководства Киевского областного отделения партии укрепляет позиции партии перед местными выборами.

По словам Анатолия Присяжнюка, вместе с командой единомышленников они будут работать для развития Киевщины, формирования и становления объединенных громад, создание комфортных условий для жизни людей.

"Наш край" не является оппозиционной силой, наша идеология базируется на принципах объединения, ответственности и эффективности работы. Но мы никогда не будем мириться с бездействием властей и принятием неэффективных решений. Для нас на первом плане – люди, их жизнь, досуг, культура, духовность. Интересы громад и их жителей, будем отстаивать", – отметил новый председатель Киевской областной организации партии "Наш край".

Также он отметил, что за 5 лет существования партии "Наш край" достиг весомого представительства в органах местного самоуправления по всей стране.

Анатолий Присяжнюк занимал должность руководителя Киевской облгосадминистрации с 19 марта 2010 года по 2 марта 2014 года. В разные годы занимал должности председателя Правления ГАК "Черноморнефтегаз", был заместителем председателя СБУ и министра внутренних дел Украины.