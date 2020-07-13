"Евросолидарность" требует создания ВСК Рады по расследованию фальсификации дел против Порошенко

"Европейская солидарность" требует создания временной следственной комиссии парламента по расследованию фактов вмешательства Офиса президента и генерального прокурора в работу Государственного бюро расследований и фальсификации дел против лидера политсилы, пятого президента Украины Петра Порошенко, заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"Если олигархические каналы не замечают "Украинского Уотергейта", который разрешился на прошлой неделе, это не значит, что его нет, когда есть прямые показания руководства силовых структур и специальных органов о прямом вмешательстве в их работу и указания Банковой, в том числе и (президента Украины Владимира – ИФ-У) Зеленского, политических репрессий против оппозиции", - заявила Геращенко во время Согласительного совета парламента в понедельник

"Европейская солидарность" требует создания временной следственной комиссии по фальсификации дел в отношении Порошенко и давление на ГБР и другие силовые структуры", - заявила сопредседатель фракции.

Она также напомнила, что сегодня судят подозреваемых в убийстве журналиста павла Шеремета Яну Дугарь, Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко, которые более шести месяцев находятся в следственных изоляторах.

"Дело разваливается на глазах, прокуроры туда не появляются, но Зеленский уже признал их виновными, поэтому людей держат под стражей. Мы требуем, чтобы все это стало предметом расследования ВСК", - отметила Геращенко.