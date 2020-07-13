Политика

11:52 13.07.2020

Комитет Рады будет голосовать за постановление о проведении местных выборов только в облсоветы - Лозинский

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Комитет Рады будет голосовать за постановление о проведении местных выборов только в облсоветы - Лозинский

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства проведении внеочередное заседание для принятия постановления о проведении местных выборов только в областные советы, заявил народный депутат фракции «Голос» Роман Лозинский.

«Срочно собирают внеочередное заседание комитета для принятия постановления о назначении местных выборов за 20 минут до голосования за назначение выборов на внеочередном заседании. Абсолютная некомпетентность, которая может сорвать местные выборы, потому что неконституционно «Слуга народа» решила, что не будет назначать местные выборы по всей стране, а только в областные советы, а там ЦИК разберётся и назначит во все советы и все районы, которые, к слову, ещё не созданы», - рассказал Лозинский агентству «Интерфакс-Украина» в понедельник.

Теги: #верховная_рада #местные_выборы #лозинский
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