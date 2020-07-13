Политика

10:38 13.07.2020

Зеленский поздравил Дуду с победой на выборах президента Польши

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Зеленский поздравил Дуду с победой на выборах президента Польши

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Анджея Дуду с переизбранием на пост президента Польши.

"Искренне поздравляю господина президента Анджея Дуду с победой на выборах! Желаю Польше под Вашим руководством дальнейших успехов и процветания. Приглашаю Вас посетить Украину с визитом для продолжения нашего плодотворного сотрудничества. Вместе мы сильнее!", - написал он в своем Twitter в понедельник.

Как сообщалось, действующий президент Польши Анджей Дуда заручается большей поддержкой избирателей во втором туре выборов главы государства, за него отдали голоса 50,4% избирателей, его конкурент, представитель оппозиционной "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский получает 49,6% голосов - таковы данные опросов, проведенных на выходах с избирательных участков.

Окончательные данные ожидаются к 23:00 местного времени во вторник.

Теги: #зеленский #поздравления #выборы #дуда #польша
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