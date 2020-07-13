Политика

09:40 13.07.2020

Действующий президент Польши Анджей Дуда победил во втором туре президентских выборов

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Действующий президент Польши Анджей Дуда победил во втором туре президентских выборов

Действующий президент Польши Анджей Дуда заручился большей поддержкой избирателей во втором туре выборов главы государства, за него отдали голоса 51,21% избирателей.

Его конкурент, представитель оппозиционной "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский получает 49,79% голосов.

Такие данные привел в понедельник председатель Государственной избирательной комиссии Польши Сыльвестер Марциняк на основании обработки 99,97% протоколов.

По его словам, к настоящему времени в систему госизбиркома не поступили протоколы с пяти участков в Польше и девяти - из-за рубежа - из Брюсселя, Лондона и Манчестера.

Марциняк отметил, что, вероятно, они поступят в ближайшие два-три часа.

Теги: #дуда #польша #выборы
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