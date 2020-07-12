Политика

23:19 12.07.2020

Действующий президент Польши Анджей Дуда победил во втором туре президентских выборов в стране

1 мин читать
Действующий президент Польши Анджей Дуда победил во втором туре президентских выборов в стране

Действующий президент Польши Анджей Дуда заручается большей поддержкой избирателей во втором туре выборов главы государства, за него отдали голоса 50,4% избирателей, его конкурент, представитель оппозиционной "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский получает 49,6% голосов - таковы данные опросов, проведенных на выходах с избирательных участков.

Согласно этим же данным, явка избирателей во втором туре составила 68,9%.

Наблюдатели, между тем, отмечают, что Дуда "лишь на волосок" обошел Тшасковского, в силу чего окончательные итоги выборов до самого конца будут оставаться загадкой.

Ожидается, что первые частичные официальные данные второго тура президентских выборов Государственная избирательная комиссия огласит в понедельник утром.

Окончательные данные ожидаются к 23:00 местного времени во вторник.

Дуда вышел лидером и в первом туре, который состоялся 28 июня - тогда за него проголосовали 8,45 млн (43,5%) избирателей. За Тшасковского отдали голоса 5,9 млн (30,46%) человек.

Теги: #президент #польша #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:58 12.07.2020
Языковой омбудсмен намерен встретиться с Зеленским и Шмыгалем "в ближайшее время"

Языковой омбудсмен намерен встретиться с Зеленским и Шмыгалем "в ближайшее время"

06:07 11.07.2020
Трамп смягчил приговор своему другу и советнику - Белый дом

Трамп смягчил приговор своему другу и советнику - Белый дом

14:13 10.07.2020
В Польше 265 новых заболевших Covid-19 за сутки, 571 выздоровели, 11 ранее заболевших умерли

В Польше 265 новых заболевших Covid-19 за сутки, 571 выздоровели, 11 ранее заболевших умерли

06:12 10.07.2020
COVID-19 подтвердился у временного президента Боливии

COVID-19 подтвердился у временного президента Боливии

19:20 09.07.2020
Местные выборы в ОРДЛО будут внеочередными и по специальному закону, они зависят от решения вопросов безопасности – Резников

Местные выборы в ОРДЛО будут внеочередными и по специальному закону, они зависят от решения вопросов безопасности – Резников

16:42 08.07.2020
В Раде зарегистрировано постановление о проведении местных выборов 25 октября

В Раде зарегистрировано постановление о проведении местных выборов 25 октября

13:21 08.07.2020
Порошенко убежден, что власть пытается ограничить участие оппозиции в местных выборах

Порошенко убежден, что власть пытается ограничить участие оппозиции в местных выборах

22:30 07.07.2020
Зеленский подписал указ о выходе Украины из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ

Зеленский подписал указ о выходе Украины из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ

17:30 07.07.2020
В Раду проходят пять партий: "Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ, "Батькивщина" и "Сила и честь" - соцопрос "Социс"

В Раду проходят пять партий: "Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ, "Батькивщина" и "Сила и честь" - соцопрос "Социс"

17:21 07.07.2020
У Зеленского президентский рейтинг 36,6%, у Порошенко – 20,9%, во втором туре 65,4% и 34,6% соответственно - соцопрос "Социс"

У Зеленского президентский рейтинг 36,6%, у Порошенко – 20,9%, во втором туре 65,4% и 34,6% соответственно - соцопрос "Социс"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Представительство ЕС призвало Верховную Раду принять законопроект "О медиа" в первом чтении на текущей парламентской сессии

В Киеве настроены на проведение саммита "Нормандской четверки" в Берлине

Зеленский подписал закон о поступлении без ВНО для выпускников с ОРДЛО и Крыма

В заявлении Резникова о пересмотре минских соглашений Кремль увидел выход Киева из переговоров по урегулированию

По заявлению Коломойского открыто еще четыре дела, где фигурирует Порошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

В ЕС объявляют о возобновлении диалога о нормализации отношений между Сербией и Косово

В ЕС хотят подписания юридически обязывающего соглашения между Сербией и Косово

Кандидат в вице-премьеры Урусский: Бенефициар "Прогресстеха-Украина" в 2014 году покинул РФ и имеет вид на жительство в Украине

Представительство ЕС призвало Верховную Раду принять законопроект "О медиа" в первом чтении на текущей парламентской сессии

Трамп заявил, что не хочет выводить США из НАТО, но требует от партнеров справедливых трат на оборону

В Киеве настроены на проведение саммита "Нормандской четверки" в Берлине

Зеленский подписал закон о поступлении без ВНО для выпускников с ОРДЛО и Крыма

Зеленский уполномочил Буславец подписать соглашение с ЕБРР об участии Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде

Шмыгаль анонсировал возобновление работы Смешанной украинско-французской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству

В заявлении Резникова о пересмотре минских соглашений Кремль увидел выход Киева из переговоров по урегулированию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА