Политика

17:05 10.07.2020

Зеленский уполномочил Буславец подписать соглашение с ЕБРР об участии Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде

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Зеленский уполномочил Буславец подписать соглашение с ЕБРР об участии Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде

Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил и.о. министра энергетики Украины, первого замглавы Минэнерго Ольгу Буславец на подписание Соглашения о вкладе между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития об участии Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде.

"Уполномочить первого заместителя министра энергетики Украины Буславец Ольгу Анатольевну на подписание Соглашения о вкладе между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития об участии Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде", - говорится в распоряжении главы государства от 10 июля.

Теги: #ебрр #зеленский #буславец
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