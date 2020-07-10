Политика

16:52 10.07.2020

Шмыгаль анонсировал возобновление работы Смешанной украинско-французской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству

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Шмыгаль анонсировал возобновление работы Смешанной украинско-французской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал французский бизнес участвовать в приватизации украинских предприятий и анонсировал возобновление работы Смешанной украинско-французской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

"Выступая перед участниками встречи, Денис Шмыгаль подчеркнул, что отношения Украины и Франции имеют особый характер - французский бизнес является одним из крупнейших работодателей в Украине и крупным инвестором, и Украина заинтересована интенсифицировать сотрудничество с французским бизнесом", - говорится в сообщении пресс-службы правительства по результатам встречи Шмыгаля с представителями французских деловых кругов.

Премьер также отметил, что надеется, что Смешанная украинско-французская межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству продолжит работу как только позволять эпидемиологическая ситуация.

Также он заверил, что курс Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию остается неизменным, как и преданность Украины системным реформам, внедрение которых положительно отразится на условиях работы французского бизнеса в Украине.

Отдельно участники встречи обсудили возможное участие французского бизнеса в приватизации государственных украинских предприятий.

Кроме того, Шмыгаль сообщил участникам встречи, что на следующей неделе ожидает от Верховной Рады назначения вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Во встрече приняли участие представители следующих компаний: Auchan Retail Ukraine, Verallia Представительство Airbus в Центральной и Восточной Европе, Alstom, Sanofi, Decathlon, La FrenchTech, Alstom, L'Oreal, УкрСиббанк.

Теги: #шмыгаль #франция #сотрудничество
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