Политика

16:52 10.07.2020

В заявлении Резникова о пересмотре минских соглашений Кремль увидел выход Киева из переговоров по урегулированию

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В заявлении Резникова о пересмотре минских соглашений Кремль увидел выход Киева из переговоров по урегулированию

В Москве расценивают заявления вице-премьера Украины Алексея Резникова о необходимости пересмотра Комплекса мер по урегулированию на Донбассе как сигнал о возможном выходе Киева из Минского и Нормандского процесса.

"Если в ближайшее время это заявление будет подтверждено или не будет опровергнуто теперь уже премьер-министром или президентом Украины, то это действительно означает выход Украины из минских соглашений, а следовательно, и из минского и нормандского формата переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе. Это еще и значит, что президент Украины должен будет дезавуировать свою подпись полугодовой давности под итоговым коммюнике Парижского саммита 9 декабря 2019 года", - заявил журналистам замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Ранее вице-премьер Украины - первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что Минские соглашения не отражают нынешних реалий и потребностей по урегулированию конфликта на Донбассе, и Западу стоит поддержать их пересмотр и прагматический подход к их выполнению.

Козак подчеркнул, что Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям Донбасса.

Теги: #рф #оос #резников #украина #ордло
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