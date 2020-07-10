Политика

15:34 10.07.2020

По заявлению Коломойского открыто еще четыре дела, где фигурирует Порошенко

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По заявлению Коломойского открыто еще четыре дела, где фигурирует Порошенко

В Офисе генерального прокурора на днях зарегистрированы четыре уголовных производства по заявлению бизнесмена, экс-акционера "ПриватБанка" Игоря Коломойского, в которых фигурирует пятый президент Украины (2014-19), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань.

"По заявлению обычного человека по фамилии Коломойский в Офисе генерального прокурора были зарегистрированы очередные четыре уголовные производства относительно Петра Порошенко. Господин Коломойский выступил со стандартным набором и, конечно, его заявления касаются "ПриватБанка": что якобы президент Порошенко препятствовал хозяйственной деятельности "ПриватБанка", что якобы Порошенко распространял, оглашал банковскую тайну "ПриватБанка", ну и, как обычно, там злоупотребление служебным положением и даже легализация средств, полученных преступным путем… Никто об этом не поясняет, лишь заявляя заведомо неправдивые обвинения", - рассказал Головань журналистам в пятницу в Киеве.

В свою очередь, адвокат Илья Новиков отметил, что это впервые, когда дела касательно Порошенко инициируются лично Коломойским, и назвал это новым этапом в истории преследования политика. "Мы видели до этого прекрасно, что Игорь Коломойский и близкие ему люди заинтересованы в производствах, которые касаются Петра Порошенко, но это первый у нас момент, когда он - я имею в виду Игоря Коломойского - вышел лично на арену. У нас наступает новый этап в развитии всех этих дел", - сказал он.

"Это прекрасно увязывается со всеми событиями вокруг отставки руководства Нацбанка Украины, это прекрасно увязывается с судебными процессами по поводу возвращения ПриватБанка под контроль Коломойского и близких ему лиц. Это еще раз подчеркивает, насколько политические преследования в отношении Порошенко увязаны с действиями на других фронтах, по другим линиям", - отметил Новиков.

По словам Голованя, этот факт указывает на то, кто кооперируется в организации политически мотивированных преследований Порошенко, и высказал убеждение, что перспектива этих уголовных производств является "нулевой", сравнив их с событиями 8 июля в Печерском районном суде Киева, не избравшем в тот день Порошенко меру пресечения.

Новиков также отметил, что "решение о возбуждении четырех новых дел по заявлениям Коломойского принималось на фоне совершенно позорных, постыдных для генерального прокурора и Офиса генерального прокурора событий в Печерском суде, когда они с большим апломбом заявленную позицию фактически скомкали и отозвали, называя вещи своими именами – это, конечно, тоже связанные факты".

Теги: #порошенко #суд #коломойский
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