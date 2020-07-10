Путин и Порошенко не обменивались посланиями 12 июня 2014 года – Песков

Никаких обменов посланиями по случаю Дня России 12 июня 2014 года между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко не было, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в пятницу Пескова попросили подтвердить или опровергнуть утверждения о том, что 12 июня 2014 года тогдашний президент Украины Порошенко поздравлял Путина с Днём России.

"Не могу вам подтвердить этот факт. Никаких обменов поздравительными посланиями, которые протокольно предусмотрены по таким национальным праздникам, не осуществлялось. Не осуществляется, собственно, и сейчас, к сожалению", - сказал Песков.

Также он заявил, что ему неизвестно о телефонных разговорах, во время которых звучали такие поздравления.

Кроме того, Пескова попросили подтвердить достоверность ранее опубликованного телефонного разговора Порошенко и Путина, якобы состоявшегося 30 апреля 2015 года.

"Первое. Мы никогда не комментируем и не раскрываем детали международных разговоров нашего президента с зарубежными визави, за исключением той информации, котирую мы даём в сообщениях пресс-службы. Второе. Что касается опубликованной записи, мне неизвестно о том, что такой разговор мог иметь место, и также я не могу ничего сказать об аутентичности этой записи", - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Андрей Деркач на пресс-конференции в Киеве представил записи телефонных переговоров, на которых звучат голоса, похожие на голоса Путина и Порошенко.